Milly Carlucci replica a Signorini | «Noi in onda sempre di venerdì Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti | è stata la concorrenza»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)Alfonsoattacca,si difende. La nuova battaglia tra il Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato, a quanto pare, è già cominciata e non si consumerà soltanto a colpi di share. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, in partenzain prima serata su Rai 1 con la secedizione, laha infatti risposto elegantemente all’evitabile frecciatina lanciata da. Una dichiarazione alquanto “fantasiosa” quella del conduttore di Canale 5 riguardo alladi Rai 1 al suo GF Vip: “Contro questo mio Grande Fratello, la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera ...

caterinabalivo : E da venerdì sera si torna in tv! Milly vengo da te ?? @IlCantanteRai1 @milly_carlucci - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci replica ad Alfonso Signorini - zazoomblog : Milly Carlucci veleno su Alfonso Signorini. Ora è guerra: cosa è successo in queste ore - #Milly #Carlucci #veleno… - SerieTvserie : Milly Carlucci risponde ad Alfonso Signorini: “Se c’è qualcuno ad aver fatto dei ragionamenti, è stata la concorren… - L_CdM : RT @IlCantanteRai1: .@milly_carlucci, indovina un po'..? ?? C'è qualcuno che dorme da giorni nei giardini dell'Auditorium Rai! @insinnaflav… -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

la Repubblica

Il cantante mascherato, Caterina Balivo sbotta contro un hater: è polemica Domani sera tornerà su Rai1 l'attesissimo show di Milly Carlucci, Il cantante ...Milly Carlucci risponde a Signorini e lancia una bella notizia per i suoi fan. “Nel lavoro sono una super specialista in prime serate – ha chiosato – Quindi ho ancora molti spazi in palinsesto da sper ...