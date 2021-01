Milan, problemi muscolari per Kjaer e Diaz: le ultime sulle condizioni fisiche dei due rossoneri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il centrale e il fantasista hanno rimediato entrambi un infortunio muscolare contro l'Inter ieri sera. Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il centrale e il fantasista hanno rimediato entrambi un infortunio muscolare contro l'Inter ieri sera.

DiMarzio : #Milan, problemi fisici per #Kjaer e #BrahimDiaz - ayurkiss : @SimoneCristao Allora dov'è quello che mi criticava quando parlavo dei problemi muscolari? Coglione, io sono del me… - infoitsport : Milan, problemi per Kjaer e Brahim Diaz: le loro condizioni | PM News - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Milan, problemi per #Pioli: le condizioni di #Kjaer e #Diaz - serieAnews_com : #Milan, non ci voleva: #Pioli ha altri due gravi problemi ???????? -