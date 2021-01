Mentre a Palazzo si litiga | fuori ci sono le crisi vere

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalla ex Embraco alla Whirlpool, dall'ex Alcoa alla Sematic,tanti i casi finiti sulle scrivanie del ministero dello Sviluppo. I tavoli di105 e riguardano 110.000 lavoratori circa. La soluzione sembra a un passo, pronta ad essere afferrata, e poi si allontana nuovamente. Per i circa 400 lavoratori della ex Embraco, società piemontese che produce compressori per elettrodomestici, l'attesa per una qualche forma di rilancio dell'azienda è diventata estenuante. Il 20 gennaio si doveva tenere una riunione virtuale tra i responsabili del ministero per lo Sviluppo Economico con la sottosegretaria Alessandra Todde e i sindacati. L'incontro è slittato al 26 per poi essere rinviato ancora. Una storia che si trascina da anni: da quando nel 2018 l'azienda, allora del gruppo Whirlpool, decise di mandare a casa 497 persone senza ...