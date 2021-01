Marche, il centrodestra contro l’aborto farmacologico nei consultori. La Regione si rifiuta di applicare le linee guida del ministero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il centrodestra nelle Marche si oppone all’aborto farmacologico nei consultori e quindi alla somministrazione della pillola Ru486. Una scelta che va in direzione opposta rispetto alle linee guida del ministero della Salute, aggiornate solo ad agosto scorso. Il consiglio regionale si è espresso ieri 26 gennaio quando ha respinto a maggioranza una mozione presentata da Manuela Bora (Pd) sull’applicazione della legge 194 e sul diritto di abortire. Il capogruppo Fdi Giorgio Ciccioli, in Aula, ha affermato che la decisione è stata presa “per evitare che ci sia la sostituzione della nostra popolazione con persone che vengono da altri Paesi e di diverse etnie”. E quindi per difendere “la natalità”. La mozione della consigliera Pd nasceva dall’elevato numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilnellesi oppone alneie quindi alla somministrazione della pillola Ru486. Una scelta che va in direzione opposta rispetto alledeldella Salute, aggiornate solo ad agosto scorso. Il consiglio regionale si è espresso ieri 26 gennaio quando ha respinto a maggioranza una mozione presentata da Manuela Bora (Pd) sull’applicazione della legge 194 e sul diritto di abortire. Il capogruppo Fdi Giorgio Ciccioli, in Aula, ha affermato che la decisione è stata presa “per evitare che ci sia la sostituzione della nostra popolazione con persone che vengono da altri Paesi e di diverse etnie”. E quindi per difendere “la natalità”. La mozione della consigliera Pd nasceva dall’elevato numero ...

