Lucio Dalla, il 12 marzo sarà pubblicata la versione rimasterizzata dell’album “Geniale ?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A trent’anni dall’uscita, il 12 marzo uscirà uno speciale cofanetto da collezione di Lucio Dalla, “Geniale ?” (Pressing Line / Sony Music), la versione rimasterizzata di uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati del grande artista realizzato con gli Idoli con brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia. “Geniale ?” è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli e pubblicato nel 1991, che conduce alla riscoperta delle radici musicali del cantautore bolognese e del periodo che ha preceduto il suo successo. I brani, che sono stati rimasterizzati dai nastri originali, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile. Lucio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A trent’anni dall’uscita, il 12uscirà uno speciale cofanetto da collezione di, “?” (Pressing Line / Sony Music), ladi uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati del grande artista realizzato con gli Idoli con brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia. “?” è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli e pubblicato nel 1991, che conduce alla riscoperta delle radici musicali del cantautore bolognese e del periodo che ha preceduto il suo successo. I brani, che sono stati rimasterizzati dai nastri originali, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile....

Lucio Dalla è un artista indimenticabile che ci ha regalato tantissima, grande musica. Un patrimonio per certi aspetti ancora da riscoprire. Ecco perché il 12 marzo viene ripubblicato, a trent’anni da ...

A trent’anni dall’uscita, il 12 marzo uscirà “GENIALE?” (Pressing Line / Sony Music), la versione rimasterizzata di uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati del grande LUCIO DALLA realizzato ...

