Lazio | Tare chiude per Musacchio | l’argentino arriva a titolo definitivo dal Milan Il comunicato ufficiale del club biancoceleste

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iglimette assegno un nuovo colpo di calciomercato.il rinforzo sulla linea arretrata per ladi Simone Inzaghi. Mateo, che sembrava dovesse tornare in Spagna ere la carriera al Villarreal, continuerà invece il suo percorso professionistico in Italia, dov'è approdato nel 2017. Il difensore centrale argentino era ormai fuori dai piani tecnici deldi Stefano Pioli, quindi in cerca di una nuova avventura che potesse dargli maggiore spazio e un'assidua continuità di rendimento. Il classe '90 ha infatti scelto la compagine capitolina, in cerca di un giocatore che potesse dare solidità e sostanza ad un reparto che, di recente, ha perso per infortunio Luiz Felipe.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKje13hBeis/?utm source=ig ...