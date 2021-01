La lezione è linguaggio | comunicazione | relazione | si può veramente spiegare con la mascherina? Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inviata da Massimiliano Merisi - Onorevoli Ministri Speranza e Azzolina, sono un docente di scuola superiore e mi rivolgo a voi in quanto responsabili dei Dicasteri che, come è ovvio, maggiormente sono chiamati a trovare soluzioni percorribili per la ripresa delle attività didattiche nell’attuale, complessa situazione sanitaria del nostro Paese. L'articolo .