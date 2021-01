La gestione dell’emergenza Covid ha causato un buco da 16 miliardi nell’Inps (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’allarme lanciato dal Presidente del Consiglio e vigilanza Inps Guglielmo Loy è molto serio: la cassa integrazione per il Coronavirus ha un buco da 16 miliardi. La situazione economica italiana è ormai in grave crisi da mesi ma la notizia peggiore – riguardante la cassa integrazione per i lavoratori a cui il Covid ha tolto gran L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’allarme lanciato dal Presidente del Consiglio e vigilanza Inps Guglielmo Loy è molto serio: la cassa integrazione per il Coronavirus ha unda 16. La situazione economica italiana è ormai in grave crisi da mesi ma la notizia peggiore – riguardante la cassa integrazione per i lavoratori a cui ilha tolto gran L'articolo proviene da Leggilo.org.

