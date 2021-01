Juventus-Spal diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Juventus-Spal si gioca questa sera mercoledì 27 gennaio 2021 per la Coppa Italia. La gara metterà davanti le due formazioni che si giocheranno il passaggio del turno verso la semifinale del torneo.Juventus-Spal, le probabili formazionicaption id="attachment 1078141" align="alignnone" width="619" Juventus-Spal (getty images)/captionSono previsti diversi cambi di formazione per le due squadre. In modo particolare la Juventus di Andrea Pirlo dovrebbe scendere in campo con Buffon in porta; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta in difesa; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey a centrocampo. Kulusevski e Morata in avanti. A riposo Cristiano Ronaldo. La Spal, che lo ricordiamo è l'unica squadra di Serie B arrivata fino a questo punto del torneo, si affiderà a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si gioca questa sera mercoledì 27 gennaio 2021 per la Coppa Italia. La gara metterà davanti le due formazioni che si giocheranno il passaggio del turno verso la semifinale del torneo., le probabili formazionicaption id="attachment 1078141" align="alignnone" width="619"(getty images)/captionSono previsti diversi cambi di formazione per le due squadre. In modo particolare ladi Andrea Pirlo dovrebbe scendere in campo con Buffon in porta; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta in difesa; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey a centrocampo. Kulusevski e Morata in avanti. A riposo Cristiano Ronaldo. La, che lo ricordiamo è l'unica squadra di Serie B arrivata fino a questo punto del torneo, si affiderà a ...

