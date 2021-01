Juventus - Spal 0 - 0 diretta Pirlo ritrova de Ligt, davanti Morata - Kulusevski (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All'Allianz Stadium di Torino stasera c'è in palio la semifinale di . La di Andrea Pirlo sfida la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. I bianconeri, senza Ronaldo neanche convocato, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All'Allianz Stadium di Torino stasera c'è in palio la semifinale di . La di Andreasfida ladi Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. I bianconeri, senza Ronaldo neanche convocato, ...

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - juventusfc : Did You know? ?? Quello che c'è da sapere su #JuveSPAL è qui ?? - forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - ForzaVecchia : 15’ ALLLLLVAROOOOOOOOOOOO ALLLLLVAROOOOOOOOOOOO ALLLLLVAROOOOOOOOOOOO MOOOORATAAAAAAAAAAAAA LA JUVENTUS IN VANT… - topganna : RT @Nadyworld1964: Vedere i giocatori della Juventus alla ricerca del calcio di rigore contro la Spal fa più ridere di Mister Bean quando c… -