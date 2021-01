Italia’s Got Talent 2021: tutte le anticipazioni del programma in onda da stasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) stasera va in onda la prima puntata di Italia’s Got Talent 2021. Si potrà seguire il programma oggi, mercoledì 27 gennaio, dalle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8. Nella giuria ci saranno volti già noti al Talent come Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. La conduzione invece sarà nelle mani di Lodovica Comello. Ecco tutte le anticipazioni sullo show. >> Federica Pellegrini commenta le parole del Papa: «E sì, il doping è una piaga» Italia’s Got Talent 2021: anticipazioni stasera, mercoledì 27 Gennaio, andrà in onda la prima puntata della sesta edizione di Italia’s Got ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)va inla prima puntata diGot. Si potrà seguire iloggi, mercoledì 27 gennaio, dalle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8. Nella giuria ci saranno volti già noti alcome Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. La conduzione invece sarà nelle mani di Lodovica Comello. Eccolesullo show. >> Federica Pellegrini commenta le parole del Papa: «E sì, il doping è una piaga»Got, mercoledì 27 Gennaio, andrà inla prima puntata della sesta edizione diGot ...

