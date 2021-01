Isola dei Famosi 2021, ex letterina di Passaparola nel cast? Spunta pure il nome di Amedeo Goria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prosegue incessantemente il toto-nomi dell’Isola dei Famosi 2021. Gli amici di Blogo, anche quest’oggi, ci hanno allietato con delle gustosissime anticipazioni facendo due nomi di cui, francamente, avremmo potuto fare a meno (entrambi sono un gigantesco “Meh!”). Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo e Amedeo Goria nel cast? Francesca Lodo potrebbe essere fra i concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prosegue incessantemente il toto-nomi dell’dei. Gli amici di Blogo, anche quest’oggi, ci hanno allietato con delle gustosissime anticipazioni facendo due nomi di cui, francamente, avremmo potuto fare a meno (entrambi sono un gigantesco “Meh!”).dei, Francesca Lodo enel? Francesca Lodo potrebbe essere fra i concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitinterno : Covid-19: i risultati dei tamponi di controllo - Isola del Giglio - andreabell96 : Pare che Elisa Isoardi possa essere una possibile concorrente dell'Isola dei Famosi. Spero di no , sarebbe come str… - blogtivvu : #Isola dei Famosi 2021, ex letterina di Passaparola nel cast? Spunta pure il nome di Amedeo Goria - pin_klo : @valijolie per non parlare della congestione del traffico nelle vie intorno, della questione passi carrabili di via… - ilgala1899 : @Stam1899 @mirabeack @officialmaz questo si è brasato la testa a fare giochi senza frontiere dei poveri su un'isola -