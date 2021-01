Inter-Milan, Ibrahimovic provoca Lukaku: rissa nel derby, testa a testa VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Succede di tutto sul finire del primo tempo tra Inter e Milan, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku vengono a contatto, testa contro testa, dopo che lo svedese ha provocato l’attaccante belga. La situazione però non si è risolta in pochi secondi: l’arbitro Valeri li ha ammoniti entrambi ma le discussioni sono continuate sino alla fine del primo tempo quando ci sono volute tre persone a bloccare un Lukaku assolutamente furibondo. LE REAZIONI SOCIAL SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Succede di tutto sul finire del primo tempo tra, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro Zlatane Romeluvengono a contatto,contro, dopo che lo svedese hato l’attaccante belga. La situazione però non si è risolta in pochi secondi: l’arbitro Valeri li ha ammoniti entrambi ma le discussioni sono continuate sino alla fine del primo tempo quando ci sono volute tre persone a bloccare unassolutamente furibondo. LE REAZIONI SOCIAL SportFace.

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - Giuseppe7Barone : RT @calciomercatoit: ?? - PiergiovanniAn1 : mamma di Lukaku sei tu? (per pochi) si scherza eh! #Inter #Lukaku #Ibrahimovic #ibralukaku #Milan #MilanInter -