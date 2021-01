Il trasformismo via Twitter di chi lascia il Pd per rimanere nel Pd

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con-te partirò. L’ultima mossa parlamentare in vista delle Consultazioni al Quirinale (che inizieranno oggi con Sergio Mattarella che riceverà Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico prima di passare, da domani, ai vari gruppi parlamentari) vede come protagonista la senatrice Tatjana Rojc che ha annunciato il suo arrivederci (non addio, per i motivi che spiegheremo) al Partito Democratico per aderire al nuovo gruppo che si è formato ieri sera: Europeisti Maie Centro democratico. Un ibrido che proverà a dare il via libera al Conte ter, anche se i numeri (al momento) non sembrano essere sufficienti a Palazzo Madama. LEGGI ANCHE > Il terribile meme della Lega su Toninelli (e questi sono gli statisti che vorrebbero andare al governo?) Erano nove, mancava il decimo (questo il numero minimo per costituire un gruppo parlamentare al Senato). E, alla fine l’escamotage è stato ...