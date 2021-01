Il negazionismo e il pensiero vero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Paul Valery affermava che la maggior parte di coloro che scrivono e pubblicano libri non ha propriamente nulla di nuovo da dire anche se desidera con tutta la propria forza dirlo. Emerge a questo livello uno dei tratti più inquietanti dell’essere umano, tratto che purtroppo non coinvolge solo quelli che scrivono e pubblicano libri. Gli uomini spesso parlano e scrivono non perché hanno qualcosa da dire, ma perché decidono di avere qualcosa da dire, fosse anche una strana idea o un’ipotesi del tutto inverosimile, proprio perché desiderano parlare e scrivere, perché anelano apparire. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Paul Valery affermava che la maggior parte di coloro che scrivono e pubblicano libri non ha propriamente nulla di nuovo da dire anche se desidera con tutta la propria forza dirlo. Emerge a questo livello uno dei tratti più inquietanti dell’essere umano, tratto che purtroppo non coinvolge solo quelli che scrivono e pubblicano libri. Gli uomini spesso parlano e scrivono non perché hanno qualcosa da dire, ma perché decidono di avere qualcosa da dire, fosse anche una strana idea o un’ipotesi del tutto insimile, proprio perché desiderano parlare e scrivere, perché anelano apparire.

