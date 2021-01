Il messaggio dell’Inter nella giornata della Memoria

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) 27 gennaio: ilper ricordare le vittime dell’olocausto. Il 27 gennaio è lainternazionalee il club nerazzurro, ha voluto esprimere il proprio pensiero attraverso unpubblicato sul proprio sito. In occasione del Giorno, oggi 27 gennaio, come da tradizione l’Inter si è recata in visita alleShoah di Milano per onorare ladi Árpád Weisz e delle milioni di vittime dell’Olocausto. A causa delle restrizioni per la situazione pandemica attuale, il Club nerazzurro non ha potuto fare ...