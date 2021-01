Il mercato in campo – Ilias Koutsoupias, a Chiavari i talenti non mancano mai (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con eccessiva fretta e superficialità fuori luogo di alcuni addetti ai lavori, la Virtus Entella era stata etichettata come lo sparring partner nel torneo cadetto. Un inizio di stagione molto complicato. Il cambio alla guida tecnica, alcune gare rocambolesche in primis ad Ascoli, molti giovani talenti da far crescere, una lunga serie di indisponibilità in ruoli chiave, tante concause da valutare. La cura Vivarini ha impiegato poco tempo a rimettere i chiavaresi in carreggiata; un paio di prestazioni con buoni segnali e la svolta con quattro successi nelle ultime cinque gare. In ogni fase di qualsiasi stagione la Virtus Entella ha il merito di non perdere mai il suo dna, in primis il fiore all’occhiello rappresentato da scouting competente e florido settore giovanile. Nell’attualità l’emblema si chiama Ilias Koutsoupias, prospetto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con eccessiva fretta e superficialità fuori luogo di alcuni addetti ai lavori, la Virtus Entella era stata etichettata come lo sparring partner nel torneo cadetto. Un inizio di stagione molto complicato. Il cambio alla guida tecnica, alcune gare rocambolesche in primis ad Ascoli, molti giovanida far crescere, una lunga serie di indisponibilità in ruoli chiave, tante concause da valutare. La cura Vivarini ha impiegato poco tempo a rimettere i chiavaresi in carreggiata; un paio di prestazioni con buoni segnali e la svolta con quattro successi nelle ultime cinque gare. In ogni fase di qualsiasi stagione la Virtus Entella ha il merito di non perdere mai il suo dna, in primis il fiore all’occhiello rappresentato da scouting competente e florido settore giovanile. Nell’attualità l’emblema si chiama, prospetto ...

SERIE B - Marco Firenze, centrocampista del Novara, può essere un nuovo obiettivo L'Ascoli si sta guardando intorno per un nuovo colpo a centrocampo. In questi ultimi quattro giorni di mercato ovviame ...

GIORNATA DI PRESENTAZIONI

È da considerarsi a tutti gli effetti la giornata delle presentazioni in casa Fiorentina. Dall’ufficialità di Aleksandr Kokorin (con relativa presentazione quest’oggi ...

