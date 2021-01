I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.204 nuovi casi positivi da coronavirus e 467 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.513 (214 in meno di ieri), di cui 2.352 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 15.204 nuovi casi positivi dae 467 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.513 (214 in meno di ieri), di cui 2.352 nei reparti di terapia intensiva

sole24ore : #Vaccino, superato il milione e mezzo di dosi somministrate. In totale sono 226.622 le persone vaccinate. Tutti i d… - ESA_Italia : La nuova antenna installata oggi all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale sul modulo europeo Columbus del… - elenabonetti : I bambini vanno protetti e accompagnati in tutte le dinamiche sociali, e per farlo è necessario regolamentare anche… - savo27 : @ArturoBrugherio Con tutti intendo tutti i politici, nessuno è esente l'Italia ha dati peggiori al mondo Capisco la… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 27 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 26 gennaio Il Post DBA Group: nel 2020 valore della produzione a € 70,5 mln

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastruttur ...

Dentsu: pubblicità globale in crescita del 5,8% nel 2021, Italia a +5,9%

Secondo Dentsu, la pubblicità vedrà aumentare il suo giro d’affari quest’anno del 5,8% rispetto al 2021, l’annus horribilis segnato inesorabilmente dal Covid-19, raggiungendo i 579 miliardi di dollari ...

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastruttur ...Secondo Dentsu, la pubblicità vedrà aumentare il suo giro d’affari quest’anno del 5,8% rispetto al 2021, l’annus horribilis segnato inesorabilmente dal Covid-19, raggiungendo i 579 miliardi di dollari ...