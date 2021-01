Gli incroci urbanistici tra Parco Ovest 2 e Principe di Napoli | l’assessore risponde ai dubbi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 si apre con temi molto caldi per l’amministrazione comunale e la città di Bergamo. Sul piatto, negli ultimi giorni,2 e l’ex asilodiin via Pignolo 11, entrambi coinvolti nella sfera del Comune di Bergamo e del gruppo Ferretticasa Spa. Ferretti, infatti, dopo aver acquistato all’asta le aree in parte verdi e in parte costruite dell’Ambito di trasformazione denominato2 (lungo via Moroni, tra l’ex Bas e via Grumellina) cornti a un perimetro di 115mila metri quadrati e con un’edificabilità pari a 24.000, ha proposto, forte del diritto edificatorio previsto da anni sull’area, all’amministrazione comunale un piano attuativo che riguarderebbe lo sviluppo di funzioni residenziali, anche di senior housing/Rsa, oltre che ...