Giornata della Memoria, anche oggi ci si abitua a tutto: bisogna combattere l'indifferenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In questo Giorno della Memoria del 2021, in cui i contagi da Covid-19 nel mondo sono giunti al numero iperbolico di cento milioni, la parola "indifferenza" si staglia davanti ai nostri occhi a lettere cubitali, come la scritta incisa su pietra che Liliana Segre ha voluto all'ingresso del Memoriale Binario 21, nei sotterranei della Stazione centrale di Milano. Nel grande ventre oscuro ora consacrato alla Memoria, tra il dicembre 1943 e il gennaio 1945 venivano caricati, piombati e issati sui binari i treni della deportazione, tra cui quello che avrebbe condotto Liliana e suo padre nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Per avere la misura del lavorio dell'indifferenza che si è compiuto in quasi un anno di pandemia, basta riandare per un istante ...

