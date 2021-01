Giornata della Memoria | a Napoli pietra d’inciampo per il piccolo Sergio De Simone seviziato ad Auschwitz

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La città diha ricordato oggi le sue vittimeShoah. Diverse le iniziative che il Comune diha messo in campo per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto e le deportazioni nei campi di concentramento che non risparmiarono nemmeno i più piccoli. E proprio in ricordo delDe, in via Morghen, nel quartiere Vomero, è stata apposta unaall’esternocasa in cui abitava con la famiglia. Il, arrestato a Fiume nel 1937, fu deportato adil 4 aprile 1944 e, dopo aver subito esperimenti medici, fu ucciso ad Amburgo il 20 aprile 1945. Alla cerimonia hanno partecipato, il fratello Mario De ...