GF Vip, nel cast un “acchiappo formidabile” mancato per motivi economici: il rammarico di Signorini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il cast del GF Vip 5 ha visto passare ogni sorta di concorrente: eppure ce n’è uno che avrebbe potuto cambiare – e di parecchio – le dinamiche del gioco. Non a caso, Signorini aveva puntato gli occhi su di ‘lei’ molto tempo prima che qualcuno gliela soffiasse. Le cose non sono andate come sperato e il conduttore del reality non ha potuto che accettare le conseguenze di quanto accaduto. Il rumor era circolato, ma i motivi del non ingresso si erano risolti in favore di “una situazione meno complessa”. “Sono un’abitudinaria – aveva detto la diretta interessata – e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”. Questa la giustificazione ufficiale. Leggi anche >> GF Vip concorrenti ‘censurati’ da autore: «Di questo non si può parlare, vi era stato detto. È vietato» GF Vip 5 cast, nel reality forte ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildel GF Vip 5 ha visto passare ogni sorta di concorrente: eppure ce n’è uno che avrebbe potuto cambiare – e di parecchio – le dinamiche del gioco. Non a caso,aveva puntato gli occhi su di ‘lei’ molto tempo prima che qualcuno gliela soffiasse. Le cose non sono andate come sperato e il conduttore del reality non ha potuto che accettare le conseguenze di quanto accaduto. Il rumor era circolato, ma idel non ingresso si erano risolti in favore di “una situazione meno complessa”. “Sono un’abitudinaria – aveva detto la diretta interessata – e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”. Questa la giustificazione ufficiale. Leggi anche >> GF Vip concorrenti ‘censurati’ da autore: «Di questo non si può parlare, vi era stato detto. È vietato» GF Vip 5, nel reality forte ...

GrandeFratello : Tra 'limoni' e 'comodini': a Domenica Vip si entra nel vivo delle dinamiche! ????? #GFVIP - thxupayne : “padre manager (titolare di due agenzie pubblicitarie), mamma dietologa (titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle… - spilltheteapls2 : Non so che reality abbia visto questo tizio, soprattutto per dire che è uscito nella notte quando invece è li tranq… - ChiaroLeo : @Quirinale LA COSTITUZIONE, EC' DI TUTTI, SCARTARE, CHI NON HA UCCISO, IN MASSA, ??100 VIP????????????????E VOLERE LA??D… - ANTONINORABOTTI : LA NUOVA ERA, COME EDUCARE I FIGLI; CON GRANDE FRATELLO VIP CON ISOLA DEI FAMOSI CON AMICI CON TIK TOK CON LI MOR… -