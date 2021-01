Formazioni ufficiali Atalanta Lazio | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ledimatch valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021.(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

tuttoatalanta : Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali. Tra i pali Gollini, dietro Muriel il tandem Malinovskyi-Muriel… - psichedelia95 : RT @DiMarzio: #AtalantaLazio, le formazioni ufficiali della sfida di #CoppaItalia - DiMarzio : #AtalantaLazio, le formazioni ufficiali della sfida di #CoppaItalia - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta-Lazio, quarti di finale Coppa Italia 2020/2021 - Calciodiretta24 : Coppa Italia, Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio, match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Lazio, match valido per i quarti ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tra poco più di un’ora al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Lazio scenderanno in campo per i quarti di finale di Coppa It ...