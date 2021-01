Firenze, segretaria di Confindustria denuncia: “Ho chiesto lo smartworking, il direttore mi ha tirato il telefono in faccia e ha messo a tacere” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Aveva il terrore di essere licenziata, per questo ha denunciato solo ora. Sono francamente sconcertato da questa vicenda, soprattutto che potesse accadere in Confindustria”. Così l’avvocato di una segretaria di Confindustria Firenze in malattia dal 26 novembre. Non per il virus o altro, ma per le lesioni al volto provocate, stando alla denuncia depositata ieri, perché il suo capo le avrebbe lanciato uno smartphone colpendola in pieno volto. Una vicenda che fa molto rumore perché il suo capo si chiama Leonardo Bandinelli e della sede fiorentina di Confindustria è il direttore. E’ stata raccontata oggi dal Corriere ma ha una lunga storia che è iniziata ad aprile, quando entrambe le segretarie hanno fatto richiesta di smartworking per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Aveva il terrore di essere licenziata, per questo hato solo ora. Sono francamente sconcertato da questa vicenda, soprattutto che potesse accadere in”. Così l’avvocato di unadiin malattia dal 26 novembre. Non per il virus o altro, ma per le lesioni al volto provocate, stando alladepositata ieri, perché il suo capo le avrebbe lanciato uno smartphone colpendola in pieno volto. Una vicenda che fa molto rumore perché il suo capo si chiama Leonardo Bandinelli e della sede fiorentina diè il. E’ stata raccontata oggi dal Corriere ma ha una lunga storia che è iniziata ad aprile, quando entrambe le segretarie hanno fatto richiesta diper ...

