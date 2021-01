Festival di Sanremo, il colpaccio di Amadeus: la top model ha detto sì (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tira fuori l’artiglieria pesante Amadeus, il direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo che dovrà ingegnarsi per riuscire a sopperire a tantissime mancanze e assenze tecniche. Continuano ad essere continui e numerosi gli sforzi da parte di chi sta cercando di mettere in moto la macchina del Festival tenendo conto di tutte le misure di sicurezza da adottare per preservare l’incolumità di chi parteciperà fisicamente all’evento, messo a durissima prova dal Covid. Mancherà, con assoluta certezza, il pubblico sostituito con dei figurante mentre, dal fronte “ospiti e co-conduttori” arrivano oggi rilevanti novità: fiocca l’ufficialità di un nome importante, quello di Naomi Campbell. Festival di Sanremo, niente pubblico ma gli ospiti sono eccezionali Quanti ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tira fuori l’artiglieria pesante, il direttore artistico della 71esima edizione deldiche dovrà ingegnarsi per riuscire a sopperire a tantissime mancanze e assenze tecniche. Continuano ad essere continui e numerosi gli sforzi da parte di chi sta cercando di mettere in moto la macchina deltenendo conto di tutte le misure di sicurezza da adottare per preservare l’incolumità di chi parteciperà fisicamente all’evento, messo a durissima prova dal Covid. Mancherà, con assoluta certezza, il pubblico sostituito con dei figurante mentre, dal fronte “ospiti e co-conduttori” arrivano oggi rilevanti novità: fiocca l’ufficialità di un nome importante, quello di Naomi Campbell.di, niente pubblico ma gli ospiti sono eccezionali Quanti ...

