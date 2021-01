Escalante: 'Domenica il match del riscatto. Basta errori' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO - Lazio fuori dalla Coppa Italia, l 'Atalanta fa festa 3 - 2 e vola in semifinale . C'è delusione tra i ragazzi di Simone Inzaghi e Escalante, nel post partita, ha commentato ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO - Lazio fuori dalla Coppa Italia, l 'Atalanta fa festa 3 - 2 e vola in semifinale . C'è delusione tra i ragazzi di Simone Inzaghi e, nel post partita, ha commentato ai microfoni ...

Carlo04908590 : @Acerbi_Fra @OfficialSSLazio Aver tenuto fuori Immobile, Lulic, Lazzari, Correa per risparmiarli per domenica, a co… - laziolibera : Escalante: 'Domenica il match del riscatto. Basta errori' - pasqualinipatri : COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Escalante: “C’è delusione, ma lavoriamo da subito per la sfida di domenica”… - laziopress : COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Escalante: “C’è delusione, ma lavoriamo da subito per la sfida di domenica”… - tuttoatalanta : Lazio, Escalante: 'Dispiace per la sconfitta ma ci rifaremo domenica in campionato' -