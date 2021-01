Elliot Page ha chiesto il divorzio da Emma Portner | «Una decisione difficile»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Elliot Page, 33 anni, precedentemente noto come Ellen Page, ha presentato in un tribunale di Manhattan i documenti del divorzio da Emma Portner, 26. L’attore e la ballerina, che si erano sposati in segreto nel gennaio 2018, hanno annunciato l’addio in un comunicato congiunto in cui svelano che la rottura risale alla scorsa estate: «Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici».