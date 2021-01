Dieselgate - Usa, la Volkswagen ricorre alla Corte Suprema contro le cause miliardarie di due contee (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Dieselgate riserva nuove sorprese legali per il gruppo Volkswagen. Il costruttore tedesco rischia, infatti, di subire ulteriori sanzioni multimiliardarie per lo scandalo delle emissioni e, pertanto, ha deciso di ricorrere fino alla Corte Suprema americana nel tentativo di evitare le conseguenze di una sentenza che minaccia la sua stessa sopravvivenza. I fatti. Per capire cosa sta succedendo nelle aule giudiziarie statunitensi bisogna risalire a quanto avvenuto a partire dal settembre del 2015, quando le autorità federali accusarono il conglomerato di Wolfsburg di aver installato in migliaia di veicoli diesel dei dispositivi illegali per la manipolazione delle emissioni inquinanti. Il gruppo, ammesse le sue responsabilità, raggiunge nel 2018 un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilriserva nuove sorprese legali per il gruppo. Il costruttore tedesco rischia, infatti, di subire ulteriori sanzioni multiper lo scandalo delle emissioni e, pertanto, ha deciso dire finoamericana nel tentativo di evitare le conseguenze di una sentenza che minaccia la sua stessa sopravvivenza. I fatti. Per capire cosa sta succedendo nelle aule giudiziarie statunitensi bisogna risalire a quanto avvenuto a partire dal settembre del 2015, quando le autorità federali accusarono il conglomerato di Wolfsburg di aver instto in migliaia di veicoli diesel dei dispositivi illegali per la manipolazione delle emissioni inquinanti. Il gruppo, ammesse le sue responsabilità, raggiunge nel 2018 un ...

dinoadduci : Dieselgate - Usa, la Volkswagen ricorre alla Corte Suprema contro le cause miliardarie di due contee - GfveGianfra : RT @Giacinto_Bruno: Dieselgate: Schmidt, il manager condannato negli Usa a 7 anni, è di nuovo libero. In Germania - Giacinto_Bruno : Dieselgate: Schmidt, il manager condannato negli Usa a 7 anni, è di nuovo libero. In Germania - PontelliMichele : @anarcorothbard @MariMario1 @POTUS @AlbertoBagnai @borghi_claudio @Rinaldi_euro @Marcozanni86 @MoriMrc… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Usa Dieselgate, Usa: la Volkswagen ricorre alla Corte Suprema contro le cause di due contee - Quattroruote.it Quattroruote Usa, la Volkswagen ricorre alla Corte Suprema contro le cause miliardarie di due contee

Il costruttore, assieme alla Bosch, chiede la revisione di una sentenza che ha concesso alle autorità di Salt Lake City, nello Utah, e di Hillsborough, in Florida, di stabilire sanzioni per le emissio ...

Dieselgate: VW rimborsa in Spagna 16 milioni di euro

Un tribunale di Madrid condanna Volkswagen a risarcire gli automobilisti spagnoli che acquistarono veicoli con dispositivi manipolati ...

Il costruttore, assieme alla Bosch, chiede la revisione di una sentenza che ha concesso alle autorità di Salt Lake City, nello Utah, e di Hillsborough, in Florida, di stabilire sanzioni per le emissio ...Un tribunale di Madrid condanna Volkswagen a risarcire gli automobilisti spagnoli che acquistarono veicoli con dispositivi manipolati ...