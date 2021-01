Da Lady Diana a Kate, la passione per i jeans è… reale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai da decenni sulla cresta dell’onda, i jeans hanno attraversato la storia della moda. Nati come tenuta da lavoro, sono da tempo protagonisti dello street style e hanno fatto la loro comparsa anche sui red carpet più prestigiosi. Sono una presenza immancabile in ogni guardaroba e mettono d’accordo davvero tutti: da chi non fa caso alle tendenze alle vere fashion victim. Piacciono alla gente comune come alle star, e anche i reali hanno dovuto capitolare difronte al fascino irresistibile del denim. Lady D e Fergie in jeans negli anni 90 Da vera trend setter, negli anni 90 Lady Diana nel suo guardaroba ha fatto spazio ai jeans accanto agli abiti da sera più lussuosi. Grazie alla sua classe innata, la principessa sapeva rendere elegante anche il capo casual per eccellenza, semplicemente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai da decenni sulla cresta dell’onda, ihanno attraversato la storia della moda. Nati come tenuta da lavoro, sono da tempo protagonisti dello street style e hanno fatto la loro comparsa anche sui red carpet più prestigiosi. Sono una presenza immancabile in ogni guardaroba e mettono d’accordo davvero tutti: da chi non fa caso alle tendenze alle vere fashion victim. Piacciono alla gente comune come alle star, e anche i reali hanno dovuto capitolare difronte al fascino irresistibile del denim.D e Fergie innegli anni 90 Da vera trend setter, negli anni 90nel suo guardaroba ha fatto spazio aiaccanto agli abiti da sera più lussuosi. Grazie alla sua classe innata, la principessa sapeva rendere elegante anche il capo casual per eccellenza, semplicemente ...

