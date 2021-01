Curiosità, misteri e maledizioni: quello che non sai sulla roulette (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Spesso dietro a quello che potrebbe sembrare un semplice passatempo si nascondono miti, credenze popolari e Curiosità, come nel caso della roulette. Per questo motivo LeoVegas ha pubblicato l’infografica “Gira la roulette: Curiosità e falsi miti” così da fare luce su 5 particolarità poco conosciute e 5 elementi da sfatare. Lo sapevate ad esempio che questo gioco si caratterizza per un particolare linguaggio? È francese, utilizzato per indicare alcune giocate e incluso nella formazione dei croupier e nelle regole del gioco. Un esempio? Tiers du cylindre indica le puntate della serie 5 e 8. Conoscere il francese non è l’unica abilità che deve possedere un buon croupier: elasticità mentale, capacità di relazionarsi con i clienti e una fedina penale immacolata sono fondamentali. Esistono delle scuole di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Spesso dietro ache potrebbe sembrare un semplice passatempo si nascondono miti, credenze popolari e, come nel caso della. Per questo motivo LeoVegas ha pubblicato l’infografica “Gira lae falsi miti” così da fare luce su 5 particolarità poco conosciute e 5 elementi da sfatare. Lo sapevate ad esempio che questo gioco si caratterizza per un particolare linguaggio? È francese, utilizzato per indicare alcune giocate e incluso nella formazione dei croupier e nelle regole del gioco. Un esempio? Tiers du cylindre indica le puntate della serie 5 e 8. Conoscere il francese non è l’unica abilità che deve possedere un buon croupier: elasticità mentale, capacità di relazionarsi con i clienti e una fedina penale immacolata sono fondamentali. Esistono delle scuole di ...

