Crisi di governo: spunta il jolly Mario Draghi. Tutte le ipotesi se Conte non ce la fa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalle larghe intese al governo Ursula. Mattarella potrebbe concedere a Conte un primo mandato esplorativo. Salgono le quotazioni di un esecutivo a guida Pd Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalle larghe intese alUrsula. Mattarella potrebbe concedere aun primo mandato esplorativo. Salgono le quotazioni di un esecutivo a guida Pd

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - phildancefc : RT @StefanoFeltri: Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia che… - zazoomblog : Crisi di governo: perché il Conte ter è in salita. Tutti i numeri del presidente - #Crisi #governo: #perché #Conte -