Crisi di governo, primo giorno di consultazioni dopo le dimissioni di Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu appoggiano un eventuale Conte Ter, mentre il centrodestra spinge per le elezioni Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu appoggiano un eventualeTer, mentre il centrodestra spinge per le elezioni

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - dasar : RT @CiattiFabrizio: @StefanoFeltri L'evento era stato fissato per il 27-28 Gennaio, coincidenza che ci sia crisi di governo in Italia. Tra… - erika_grss : RT @Dlavolo: Renzi in un sol colpo ci ha regalato una crisi di governo e lo spettro di elezioni anticipate con Salvini e Meloni dietro l'an… -