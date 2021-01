Crisi di governo, oggi al via le consultazioni al Colle: si parte da Casellati e Fico. Il calendario (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A poco più di un anno dalle consultazioni che portarono al governo giallorosso, ora dimissionario, cominciano al Quirinale i nuovi colloqui del presidente della Repubblica con i partiti per tentare di trovare una nuova maggioranza in Parlamento. Ieri il premier Giuseppe Conte è infatti salito al Colle per rimettere il suo mandato e, come di consueto, resta in carica solo per il disbrigo degli “affari correnti”. Il conto alla rovescia per tentare di varare un Conte ter, quindi, è ufficialmente partito. Anche se la strada auspicata da Palazzo Chigi, Pd, M5s e Leu è lastricata di insidie: da un lato pesano le diffidenze nei confronti di Matteo Renzi, l’artefice della Crisi, e dall’altro le difFicoltà nell’allargare il neonato gruppo “Europeisti Maie Centro Democratico” che si è costituito ieri in Senato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A poco più di un anno dalleche portarono algiallorosso, ora dimissionario, cominciano al Quirinale i nuovi colloqui del presidente della Repubblica con i partiti per tentare di trovare una nuova maggioranza in Parlamento. Ieri il premier Giuseppe Conte è infatti salito alper rimettere il suo mandato e, come di consueto, resta in carica solo per il disbrigo degli “affari correnti”. Il conto alla rovescia per tentare di varare un Conte ter, quindi, è ufficialmente partito. Anche se la strada auspicata da Palazzo Chigi, Pd, M5s e Leu è lastricata di insidie: da un lato pesano le diffidenze nei confronti di Matteo Renzi, l’artefice della, e dall’altro le difltà nell’allargare il neonato gruppo “Europeisti Maie Centro Democratico” che si è costituito ieri in Senato. ...

