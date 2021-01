Crisi di Governo: da oggi via libera alle consultazioni al Quirinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di Governo: da oggi mercoledì 27 gennaio via libera alle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Esecutivo. Giuseppe Conte. Fonte: InstagramDopo le dimissione rassegnate ieri da Giuseppe Conte, nella giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio, avranno inizio a partire dalle ore 17.00 circa le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Esecutivo e superare, così, la Crisi di Governo. Via libera alle consultazioni al Quirinale Questo pomeriggio verso le ore 17.00 ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 27 gennaio 2021)di: damercoledì 27 gennaio viaalcon il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Esecutivo. Giuseppe Conte. Fonte: InstagramDopo le dimissione rassegnate ieri da Giuseppe Conte, nella giornata di, mercoledì 27 gennaio, avranno inizio a partire dore 17.00 circa lealcon il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Esecutivo e superare, così, ladi. ViaalQuesto pomeriggio verso le ore 17.00 ...

