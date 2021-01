(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sarà ripristinato senza contatti a partire dal 14 febbraio. Si potrà ricordare che non è possibile la stretta di mano. «Prendere contatto visivo con il proprio vicino può essere un modo sobrio ed efficace per recuperare un gesto rituale»

agasso_domenico : #Covid , i vescovi: a messa torna il segno della pace, ma con lo sguardo o l’inchino del capo ?@LaStampa? ?… - KattInForma : Covid, i vescovi: torna il rito della pace nella messa, ma con lo sguardo o l’inchino del capo - Fiordaliso21 : RT @vatican_it: Covid, i vescovi: torna il rito della pace nella messa, ma con sguardo e inchino del capo - KattInForma : Covid, i vescovi: torna il rito della pace nella messa, ma con sguardo e inchino del capo - giuliog : RT @vatican_it: Covid, i vescovi: torna il rito della pace nella messa, ma con sguardo e inchino del capo -

Nel comunicato finale dell'ultimo consiglio permanente, la CEI, ovvero l'assemblea dei vescovi italiani, ha ammesso la possibilità durante il messale di ...Non potendo prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, i vescovi italiani - come riporta una nota della CEI - in questo prolungato tempo di Covid hanno deciso di ri ...