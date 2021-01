Covid, allarmante involuzione per Cardarelli di Napoli: “Ha subito un pericoloso smantellamento” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Dimenticate il Cardarelli ospedale di eccellenze, con il Covid si è avuto un’allarmante involuzione”, così il coordinatore provinciale di Napoli di Anaao Assomed Franco Verde presenta le negligenze secondo il sindacato al Cardarelli e le proposte su come uscire dalla crisi in cui è caduto l’ospedale a causa della pandemia. Dati che sono in un documento che Anaao Assomed invia alla direzione strategica dell’ospedale con chiare richieste. Anaao Assomed in una nota spiega che all’ospedale napoletano c’è “il mancato utilizzo di strutture separate per il Covid“, sottolineando che “dal mese di marzo 2020 l’ospedale ha subito un pericoloso smantellamento, con la soppressione di due reparti di ortopedia, la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Dimenticate ilospedale di eccellenze, con ilsi è avuto un’”, così il coordinatore provinciale di Napoli di Anaao Assomed Franco Verde presenta le negligenze secondo il sindacato ale le proposte su come uscire dalla crisi in cui è caduto l’ospedale a causa della pandemia. Dati che sono in un documento che Anaao Assomed invia alla direzione strategica dell’ospedale con chiare richieste. Anaao Assomed in una nota spiega che all’ospedale napoletano c’è “il mancato utilizzo di strutture separate per il“, sottolineando che “dal mese di marzo 2020 l’ospedale haun, con la soppressione di due reparti di ortopedia, la ...

