Coronavirus, Afp: 18mila morti in 24 ore nel mondo, è nuovo picco

Sono più di 18mila i morti per Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Si tratta, secondo il conteggio effettuato dall'agenzia di stampa Afp, del nuovo picco giornaliero di decessi.

Sono più di 18mila i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Si tratta, secondo il conteggio effettuato dall'agenzia di stampa Afp, del nuovo picco giornaliero di decessi.

