Confartigianato, nuovo servizio SPID: un aiuto per attivare l’identità digitale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) ci consente di accedere in modo semplice e sicuro, utilizzando un’unica password personale, a servizi e rapporti con la pubblica amministrazione e pertanto diventerà ben presto uno strumento necessario e indispensabile per chi vorrà utilizzare i numerosi servizi collegati, dal fascicolo sanitario elettronico alle pratiche Inps, alle pratiche d’impresa, alle iscrizioni scolastiche ecc. Tuttavia, l’attivazione del proprio profilo si rivela un passaggio abbastanza complicato e la procedura, piuttosto macchinosa, richiede abilità informatiche, pazienza e tempo da spenderci. Per venire incontro a cittadini e imprenditori, Confartigianato Imprese Bergamo ha aperto nelle proprie sedi il nuovo servizio SPID, che fornisce un aiuto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo(Sistema pubblico d’identità) ci consente di accedere in modo semplice e sicuro, utilizzando un’unica password personale, a servizi e rapporti con la pubblica amministrazione e pertanto diventerà ben presto uno strumento necessario e indispensabile per chi vorrà utilizzare i numerosi servizi collegati, dal fascicolo sanitario elettronico alle pratiche Inps, alle pratiche d’impresa, alle iscrizioni scolastiche ecc. Tuttavia, l’attivazione del proprio profilo si rivela un passaggio abbastanza complicato e la procedura, piuttosto macchinosa, richiede abilità informatiche, pazienza e tempo da spenderci. Per venire incontro a cittadini e imprenditori,Imprese Bergamo ha aperto nelle proprie sedi il, che fornisce un...

BorghiCesare : RT @artigianimperia: #Confartigianato: nuovo corso on line sab (ex rec) per somministrazione al pubblico di #alimenti e #bevande - https://… - artigianimperia : #Confartigianato: nuovo corso on line sab (ex rec) per somministrazione al pubblico di #alimenti e #bevande - … - imperianews_it : Confartigianato: nuovo corso on line sab (ex rec) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - riviera24 : Confartigianato di Imperia: «Al via il nuovo corso online Sab per somministrazione al pubblico di alimenti e bevand… - ConfartRA : Lunedì 8 febbraio presso #FORMart #Ravenna partirà il nuovo corso per ottenere la #Qualifica di #Estetista. Riconos… -