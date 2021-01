Cinema | Elliot Page ed Emma Portner divorziano | ' decisione difficile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - L'attoree la coreografahanno deciso di divorziare dopo tre anni di matrimonio. Lo rivelano i media americani. "Dopo molta riflessione e attenta considerazione, abbiamo preso ladi divorziare dopo la nostra separazione la scorsa estate", ha detto la coppia canadese in una nota. "Abbiamo il massimo rispetto l'uno per l'altro, e resteremo amici intimi". La coppia non ha fornito ulteriori dettagli., attore 33enne nominato all'Oscar, ha rivelato al mondo di essere transgender nel 2020, unaampiamente sostenuta ed elogiata dai suoi numerosi fan e colleghi attori., precedentemente noto come Ellen, all'epoca disse che non ...