Chievo, 2 - 1 al Cittadella e sesto posto: scavalcato il Lecce (Di mercoledì 27 gennaio 2021) VERONA - Vittoria preziosa del Chievo al Bentegodi nel recupero della partita contro il Cittadella (non disputata perché i granata avevano chiesto il rinvio dati i tanti casi di covid). I gialloblù ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) VERONA - Vittoria preziosa delal Bentegodi nel recupero della partita contro il(non disputata perché i granata avevano chiesto il rinvio dati i tanti casi di covid). I gialloblù ...

RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: #SerieB: la #classifica aggiornata dopo #ChievoCittadella - Ilovepalermocalcio - RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: #SerieB, #ChievoCittadella: vincono i padroni di casa - Ilovepalermocalcio - FootballtipsNG : Serie B, Chievo vs Cittadella, RESULT: 2 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Chievo vs Cittadella, RESULT: 2 - 1 - jackpotKE : Serie B, Chievo vs Cittadella, RESULT: 2 - 1 -