Basket, Serie A: Trieste vince il recupero contro Varese

Grazie ad un super ultimo quarto da 37-19, l'Allianz Pallacanestro Trieste fa suo il recupero della quattordicesima giornata della Serie A di Basket contro la Openjobmetis Varese per 108-83. Vittoria importante per la squadra friulana che si porta a quota 16 punti e consolida la sua posizione nella zona playoff, mentre i lombardi restano sempre in fondo alla classifica con solo 6 punti ed una vittoria che ormai manca da novembre. Trieste trascinata da Milton Doyle, miglior marcatore del match con 28 punti con 8/13 da tre punti, ma anche Davide Alviti è stato autore di una grande prestazione con 23 punti e 7 rimbalzi a referto. A Varese non è bastata la doppia doppia di Arturs Strautins (19 punti e 14 rimbalzi) e i 17 punti di Luis Scola.

Nel recupero i veneti, ora primi in classifica, passano al PalaPanzini 61-74 contro una Goldengas priva degli acciaccati Giacomini e Gurini SENIGALLIA, 27 gennaio 2021 – Si interrompe dopo quattro vit ...

