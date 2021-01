Basket, la Germani Brescia ufficializza l’arrivo di Jeremiah Wilson (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tramite un comunicato ufficiale, pubblicato sul suo sito web, la Germani Brescia ha ufficializzato l’arrivo di Jeremiah Wilson. Statunitense con cittadinanza portoghese, Wilson è un veterano di trentadue anni che gioca nel ruolo di ala grande. L’avventura europea del nuovo acquisto dei lombardi è iniziata quasi dieci anni fa, nel 2012, e questa non sarà la sua prima esperienza italiana. Durante la stagione 2017-2018, infatti, Wilson ha militato tra le file di Imola, in Serie A2, ove ha sfornato un’annata da 14,5 punti di media conditi con oltre 9 rimbalzi a partita. L’anno scorso, invece, Wilson ha avuto modo di assaggiare la Serie A disputando venti incontri con Cantù, nei quali ha realizzato 9,4 punti e 5,5 rimbalzi ad allacciata di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tramite un comunicato ufficiale, pubblicato sul suo sito web, lahatodi. Statunitense con cittadinanza portoghese,è un veterano di trentadue anni che gioca nel ruolo di ala grande. L’avventura europea del nuovo acquisto dei lombardi è iniziata quasi dieci anni fa, nel 2012, e questa non sarà la sua prima esperienza italiana. Durante la stagione 2017-2018, infatti,ha militato tra le file di Imola, in Serie A2, ove ha sfornato un’annata da 14,5 punti di media conditi con oltre 9 rimbalzi a partita. L’anno scorso, invece,ha avuto modo di assaggiare la Serie A disputando venti incontri con Cantù, nei quali ha realizzato 9,4 punti e 5,5 rimbalzi ad allacciata di ...

BasketCity_net : - paolobollani : RT @elivebresciatv: Germani in campo alle 20, seguila con Diretta Basket - BasketCity_net : - 1000Cuori : ?? Una doccia gelata con Brescia per la Virtus Segafredo: 89-90 per una Germani più volitiva ?? - sportface2016 : #basket #SerieA1 | Impresa della Germani #Brescia, #VirtusBologna sconfitta 89-90: cronaca e tabellino -