Basket femminile | Gorini trascina Campobasso | Sassari battuta nel recupero della 6a giornata di Serie A1

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con rotazioni ridotte anche a causa dell’impossibilità di far giocare Arioli e Fekete, la Dinamodeve cedere il passo a una sempre più convincente, che passa al PalaSerradimigni con il punteggio di 73-89 nel6adiA1 2020-2021. Per la compagine molisana serata di gran valore per Gaia, autrice di 20 punti, ma anche di Julie Wojta (17), Valentina Bonasia (14) e Ivana Tikvic (11). Dall’altra parte 22 di Kennedy Burke, 17 di Margherita Mataloni, 12 di Sierra Calhoun e 11 di Delia Gagliano. Le ragazze di coach Mimmo Sabatelli diventano così none da sole a quota 12, in quell’unica posizione che rende la stagione conclusa senza playoff o playout, mentre restano inchiodate a quota 6 quelle allenate da Antonello ...