Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 25 giugno 2016,convolati a nozze scegliendo come canzone “T’appartengo” di Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai. Una scelta alquanto insolita per una coppia che ha sempre preferito rimanere lontana dai clichè dei rapporti sentimentali. Sempre molto affiatati, la conduttrice e l’attore hanno vissuto una relazione fatta di lontananze dovute ai rispettivi impegni professionali ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che subito dopo il primo lockdown sia subentrata la crisi. Moglie gelosa, tanto da dedicare un post Instagram a tutte le donne che continuavano a inviare messaggi privati al marito,aveva parlato dell’unione concome di un incastro ...