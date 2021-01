Ambiente e serie TV | i titoli da non perdere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) cinegreen è la rubrica ambientalista per quei cinefili che vedono il cinema a colori e la vita in verde Chi è appassionato dia tematica apocalittica e post-apocalittica (proprio come noi), avrà sentito sicuramente parlare di disastro ecologico tra una puntata e l’altra. Ma l’ambientazione non sempre serve all’. Oggi vorremmo quindi suggerirvi treche di ecologia parlano bene, e a fondo. I Durrell – La mia famiglia e altri animali Trasmessa dal 2016 al 2019, l’acclamatasi basa sui volumi autobiografici di Gerald Durrell, naturalista britannico che si trasferì nel 1935 sulla selvaggia isola di Corfù insieme alla sua famiglia. Nel contatto stretto con la natura, Gerald bambino scopre la sua passione per gli animali, non poi troppo diversi dai suoi strambi parenti. Tra avventure ...