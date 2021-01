Al via le consultazioni in tempo di Covid: si cerca una solida maggioranza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aperta ufficialmente dalle dimissioni di Giuseppe Conte, la crisi di governo entra nella fase in cui le questioni aleggiate nei rumors e retroscena atterranno altrettanto ufficialmente sul tavolo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aperta ufficialmente dalle dimissioni di Giuseppe Conte, la crisi di governo entra nella fase in cui le questioni aleggiate nei rumors e retroscena atterranno altrettanto ufficialmente sul tavolo ...

