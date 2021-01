Accoltella il marito a causa di una foto con una donna che conosce benissimo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una donna ha Accoltellato il marito a causa di una foto trovata sul suo cellulare in cui è in compagnia di un’altra che lei conosce perfettamente. Di chi si tratta Una donna ha Accoltellato il proprio marito in preda a un raptus di gelosia. Il fatto è avvenuto nella cittadina di Cajeme (Sonora), in Messico, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Unahato ildi unatrovata sul suo cellulare in cui è in compagnia di un’altra che leiperfettamente. Di chi si tratta Unahato il proprioin preda a un raptus di gelosia. Il fatto è avvenuto nella cittadina di Cajeme (Sonora), in Messico, L'articolo proviene da YesLife.it.

bizcommunityit : Il marito ucciso a coltellate, la moglie tenta il suicidio. Salvata per un soffio - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Accoltella il marito dopo aver visto la foto con l'amante, ma in realtà era lei da giovane - magicaGrmente22 : Accoltella il marito dopo aver visto la foto con l'amante, ma in realtà era lei da giovane -