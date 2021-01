Xbox Series X/S riceveranno nuovi miglioramenti per quanto riguarda la retrocompatibilità (Di martedì 26 gennaio 2021) La retrocompatibiltà è stata uno dei punti focali di Microsoft per quanto riguarda le sue nuove console Xbox Series X/S. Queste due piattaforme next-gen non solo riescono a far girare titoli dalle librerie Xbox, Xbox 360 e Xbox One, ma alcuni di questi ricevono tra l'altro miglioramenti, da un aumento dei frame rate all'HDR nativo e così via. Ci sono stati diversi giochi che hanno ricevuto questi miglioramenti su Xbox Series X e Series S quando la nuova coppia è stata lanciata un paio di mesi fa, ma possiamo aspettarci che più giochi riceveranno lo stesso trattamento anche quest'anno? Al direttore della gestione del programma di Xbox è stata posta ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) La retrocompatibiltà è stata uno dei punti focali di Microsoft perle sue nuove consoleX/S. Queste due piattaforme next-gen non solo riescono a far girare titoli dalle librerie360 eOne, ma alcuni di questi ricevono tra l'altro, da un aumento dei frame rate all'HDR nativo e così via. Ci sono stati diversi giochi che hanno ricevuto questisuX eS quando la nuova coppia è stata lanciata un paio di mesi fa, ma possiamo aspettarci che più giochilo stesso trattamento anche quest'anno? Al direttore della gestione del programma diè stata posta ...

GamePlayFusi : RT @Eurogamer_it: In arrivo nuovi miglioramenti alla retrocompatibilità per #XboxSeriesX. - GamePlayFusi : @xbox_series Raccontato* - Eurogamer_it : In arrivo nuovi miglioramenti alla retrocompatibilità per #XboxSeriesX. - GamePlayFusi : @xbox_series Vi siete mai chiesti perché Halo ha avuto così tanto successo e perché tanti lo amano (me compreso)? P… - Ghido85 : @xbox_series Sicuramente gli l'avranno segnalato e non ha nemmeno corretto... -