Una crisi irresponsabile: ne siamo sicuri? Tutte le ragioni della caduta (Di martedì 26 gennaio 2021) Abbiamo sentito parlare di una crisi irresponsabile, e dello sciagurato gesto di Matteo Renzi. siamo davvero sicuri che la crisi sia stato un gesto di mancanza di rispetto verso il paese? Conte Mattarella (Facebook)L'operato del Conte II passato alla lente di ingrandimento. In questi giorni molti non capiscono perchè avviare una crisi in piena pandemia. E' questa la litania a cui siamo stati condannati nelle scorse settimane. A dire il vero di motivi ne abbiamo avuti molti, moltissimi anzi. Le ragioni della crisi si trovano nell'operato tecnico, e non politico di questo esecutivo. Andiamo a ritroso, consapevoli di dimenticare certo qualche passaggio. Ieri il giornalista Lorenzo Tosa, analista ...

