Un posto al sole | tra i due litiganti | SAMUEL gode! Anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di martedì 26 gennaio 2021) C’è molta carne al fuoco per le prossime puntate di Unal, con al centro della scena la trama di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) alle prese con il presunto aggressore che potrebbe essere il fratello di Thea Dimitru (Martiné Galstyan). Occhi puntati anche sullo “strano” ritorno di Nunzio Cammarota, cosa succederà? Quel che è certo è che, da sempre, Upas inserisce nelle sue vicende delle trame più “leggere” in grado di controbilanciare le storie più drammatiche, e la prossima settimana tale compito sarà svolto da un divertente “triangolo immobiliare” in cui – come spesso succede anche nella vita – tra i duesarà il terzo a godere! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Vediamo di cosa si tratta. Con il trasferimento di Alberto ...